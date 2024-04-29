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Kırklareli’nde Amatör Balıkçı 1 Metre Uzunluğunda Turna Balığı Tuttu

Kırklareli'nde Çayırdere Barajı'nda avlanan amatör bir balıkçının oltasına yaklaşık 1 metre uzunluğunda, 9 kilogram turna balığı takıldı.

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Lüleburgaz yaşayan Samet Baycan, Pınarhisar ilçesindeki Çayırdere Barajı’na olta ile balık avlamaya gitti.

Baraja oltalarını atan Baycan’ın, bir süre sonra oltasına balık takıldı.

Olta ile balığı karaya çeken Baycan, o anda yaşadığı heyecanı amatör kamerasıyla kayda aldı.

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Kırklareli'nde Çayırdere Barajı'nda avlanan amatör bir balıkçının oltasına yaklaşık 1 metre uzunluğunda, 9 kilogram turna balığı takıldı.

Baycan, AA muhabirine, balığı karaya çekerken heyecanlandığını söyledi.

Büyük bir balığı tek başına sudan çıkarmanın kolay olmadığını ifade eden Baycan, geçen yıl da aynı barajda 90 santimetre boyunda bir balık avladığını kaydetti.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kırklareli
Turna Balığı

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