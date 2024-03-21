Kırklareli’nde Down Sendromlu Öğrencilerden “Bayrak” Sergisi

Kırklareli’nde Bilal Yapıcı Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri, çeşitli malzemelerden 30 Türk bayrağı oluşturdu.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, okul binasında açılan sergiyi gezerek öğretmenlerden bilgi aldı. Serginin görülmeye değer olduğunu belirten Ekici, öğrencileri tebrik etti.
Ekici, down sendromlu öğrencilerin atıkların geri dönüşüme kazandırılması konusunda farkındalık oluşturmalarının çok önemli olduğunu dile getirdi.
Ardından down sendromlu öğrencilerden oluşan koro konser verdi.
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