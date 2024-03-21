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Kırklareli’nde Down Sendromlu Öğrencilerden “Bayrak” Sergisi

Kırklareli'nde down sendromlu öğrencilerin kağıt, cam gibi malzemelerden yaptığı "Bayrak" sergisi törenle açıldı.

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Kırklareli’nde Bilal Yapıcı Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri, çeşitli malzemelerden 30 Türk bayrağı oluşturdu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, okul binasında açılan sergiyi gezerek öğretmenlerden bilgi aldı. Serginin görülmeye değer olduğunu belirten Ekici, öğrencileri tebrik etti.

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Kırklareli'nde down sendromlu öğrencilerin kağıt, cam gibi malzemelerden yaptığı "Bayrak" sergisi törenle açıldı.

Ekici, down sendromlu öğrencilerin atıkların geri dönüşüme kazandırılması konusunda farkındalık oluşturmalarının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Ardından down sendromlu öğrencilerden oluşan koro konser verdi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Down Sendromu
Kırklareli

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