Kırklareli’nde Düzensiz Göçmen Operasyonu: 28 Kaçak Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kent merkezi ve Kofçaz ilçesinde yaptıkları denetimlerde 28 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Öte yandan göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı, bir araca el konuldu.
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