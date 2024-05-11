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Kırklareli’nde Düzensiz Göçmen Operasyonu: 28 Kaçak Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen 28 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kent merkezi ve Kofçaz ilçesinde yaptıkları denetimlerde 28 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Öte yandan göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı, bir araca el konuldu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Düzensiz Göçmen
Kırklareli

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