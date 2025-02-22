Kırklareli’nde evde çıkan yangın söndürüldü haberi

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Demirköy ilçesinin Hamdibey köyünde Recep Coşkun'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram ile Belediye Başkanı Recep Gün bölgeye giderek ekiplerin çalışmalarını takip etti.
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