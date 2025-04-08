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Kırklareli’nde geçen ay düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlendi haberi

- Kırklareli Valisi Turan: - "Operasyonlarda 11 şahıs tutuklanmış ve 14 araca el konulmuştur"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde geçen ay düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlendi haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, mart ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlendiğini, yakalanan 11 zanlının tutuklandığını söyledi.

Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlediği Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için güvenlik güçlerinin aralıksız görev yaptığını dile getirdi.

Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, sağlık müdürlüğü, AFAD, karayolları, il özel idare ve belediye ekiplerinin mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında olduğunu belirten Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Güvenlik güçlerinin terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, göçmen kaçakçıları, siber suçlar ve asayiş suçlarıyla mücadele ve trafik olaylarını önleme konusunda büyük mücadele verdiğini dile getiren Turan, şunları söyledi:

“PKK/KCK'ya yönelik ilimizde 1 operasyon yapılmış olup 1 kişi gözaltına alınmıştır. FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik 2 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonda 1 kişi gözaltına alınmış, 1 kişi de tutuklanmıştır. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, terör, narkotik, siber suçlar gibi olaylarda emniyet ve jandarmamız tarafından 90 kişi yakalanmış ve ifade için aranan 158 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Organize Suçlar kapsamında ilimizde 1 operasyon gerçekleştirilmiş, 1 organize suç çetesi çökertilmiştir.”

Turan, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçu kapsamında 16 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'unun tutuklandığını ifade etti.

Düzensiz göçe yönelik de yoğun mücadele verildiğini belirten Turan, “Düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 11 şahıs tutuklanmış ve 14 araca el konulmuştur.” dedi.

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