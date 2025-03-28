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Kırklareli’nde hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hayatını kaybeden mahalle muhtarı Orkun Savaş son yolculuğuna uğurlandı.Mide kanseri teşhisiyle tedavi gördüğü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Akalar Mahallesi muhtarı Savaş için Hızırbey ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı haberi

Kırklareli'nde hayatını kaybeden mahalle muhtarı Orkun Savaş son yolculuğuna uğurlandı.

Mide kanseri teşhisiyle tedavi gördüğü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Akalar Mahallesi muhtarı Savaş için Hızırbey Camisinde tören düzenlendi.

Törende, Savaş'ın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Savaş'ın tabutunun üzerine Fenerbahçe bayrağı konuldu.

Cenaze törenine Vali Uğur Turan, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Savaş'ın yakınları katıldı.

Kılınan namazın ardından Savaş, kent mezarlığına defnedildi.

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