Kırklareli’nde Hortum Oluştu

Kırklareli’nde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Merkeze bağlı Eriklice köyünde, sağanak yağış öncesi hortum meydana geldi.
Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen, metrelerce yükseklikteki hortum, herhangi bir hasara yol açmadı.
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