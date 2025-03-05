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Karmod, KKTC’de çelik yapı konut projesine başladı haberi
Kırklareli’nde İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları sürüyor haberi
Çanakkale’de ramazan dolayısıyla gıda denetimi yapıldı haberi
Çanakkale’de tarımsal yatırımlara ve bireysel sulama sistemlerine hibe desteği yapılacak haberi
Kocaeli’de ambulansın çarptığı çocuk hafif yaralandı haberi
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Kırklareli’nde İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları sürüyor haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları devam ediyor.İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özeti okundu.Toplantıda, Kırklareli İl Göç İdares...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları sürüyor haberi

Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları devam ediyor.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özeti okundu.

Toplantıda, Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğünün mobil göç aracı olarak kullanılmak üzere 1 aracın İl Özel İdaresince temin edilmesine ilişkin talep üzerine 2025 yılı bütçesinden karşılanması için araç bedeli olarak 1 milyon 843 bin 160 liranın Göç Vakfının hesabına aktarılması görüşüldü.

Hazırlanan plan ve bütçe komisyonu raporunda aracın alınması için gerekli ödeneğin verilmesi yönünde uygun görüş bildirildi.

Gündem maddesi oy birliğince kabul edildi.

Toplantıda, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Emlak Daire Başkanlığının, Kırklareli Müze Müdürlüğüne yeni hizmet binası yapımı için Pınar Mahallesi'nde mülkiyeti İl Özel İdaresi, Maliye Hazinesi, Türk Kızılay ile Kırklareli Belediyesine ait 7 bin 597,85 metrekare taşınmazın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi görüşüldü.

Meclis Başkanı Geriş, konuşmasında, mevcut müzenin istenen düzeyde ve günümüz koşullarını karşılayabilecek nitelikte olmadığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca istenen arazinin Aşağıpınar ören yerinin karşısında bulunduğunu ifade eden Geriş, talebin komisyon tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gündem maddesi İç İşleri ve Çeşitli İşler Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

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