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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Buluşması’na katıldı: haberi
Yalova’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi
Kırklareli’nde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi haberi
“Türk İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar” sergisi İstanbul’da sanatseverlerle buluştu haberi
Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak’ta “Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni” düzenlendi haberi
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Çanakkale’de konser verdi haberi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni’nde konuştu: haberi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni’nde konuştu: haberi
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Kırklareli’nde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi haberi

KIRKLARELİ (AA) - İsrail'in Gazze'nin orta ve güney kesimini hedef alan saldırıları Kırklareli'nde protesto edildi.İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kırklareli Temsilciliği koordinesinde Pınar Mahallesi Turist Caddesi'nde...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi haberi

İsrail'in Gazze'nin orta ve güney kesimini hedef alan saldırıları Kırklareli'nde protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kırklareli Temsilciliği koordinesinde Pınar Mahallesi Turist Caddesi'nde bir araya gelen grup, araç konvoyu oluşturdu.

Filistin ve Türk bayrağı asılı araçlar, şehir merkezine tur attı.

Genç İHH Kırklareli Başkanı Müslüm Karaca, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü lanetlediklerini söyledi.

Bugüne kadar yapılan saldırılarda binlerce masum insanın şehit olduğunu ifade eden Karaca, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozan İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Ateşkes süreci içerisinde Gazze'ye defalarca kez saldırı düzenlediğini aktaran Karaca, “Son olarak bu gece ateşkesi bozan apartheid rejimi, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını, sığındığı okulları ve sivillerin evlerini bombaladı. Saldırılarda, 400’den fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Sahur vaktinde, ateşkesi tek taraflı olarak bozarak kadın, çocuk ve sivillere saldıran siyonistler, barbarlığını ve zalimliğini bir kez daha gözler önüne serdi.” diye konuştu.

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