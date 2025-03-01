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Kocaeli’de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı haberi
Serebral palsili milli tekvandocu madalyaya doymuyor haberi
Çanakkale’de yat limanında kurtarılan caretta caretta kontrolün ardından denize salındı haberi
Kırklareli merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yapılan operasyonda 1 şüpheli tutuklandı haberi
Kırklareli’nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı haberi
İstanbul’da “Narkokapan-15” operasyonunda 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi
Tescillenen ata tohumları Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışa sunuldu haberi
Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Grup Müsabakaları Edirne’de başladı haberi
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Kırklareli’nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Otoyol Jandarması ekiplerince, 19-25 Şubat tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.Denetimlerde, 20 bin 340 araç ve sürücüsü kontrol edi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı haberi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Otoyol Jandarması ekiplerince, 19-25 Şubat tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde, 20 bin 340 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde, hız ihlali, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz ve alkollü araç kullanma ile diğer nedenlerden 307 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.​​​​​​​

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