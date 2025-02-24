Kırklareli’nde kadınlar “Roman Fitness” ile zinde kalıyor haberi

ÖZGÜN TİRAN – Kırklareli'nde üç kadın mahalle muhtarı, mahallelerindeki kadınların sosyalleşmeleri ve spor yaparak sağlıklı yaşam sürmeleri amacıyla “Roman Fitness Projesi”ni hayata geçirdi.

İstasyon Mahallesi Muhtarı Naide Özdemir, Doğu Mahallesi Muhtarı Arzu Yıldırım ve Karakaş Mahallesi Muhtarı Esra Mağıltaş tarafından yürütülen proje kapsamında kadınların ilgisini artırmak amacıyla sportif faaliyetler, Roman müzikleri eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda eğitmen Aydın Elbasan tarafından haftada bir gün iki saat verilen eğitimlere yaklaşık 100 kadın katılıyor.

Kadınlar, Roman müzikleri eşliğinde dans edip sportif hareketler yaparak hem sosyalleşiyor hem de fazla kilolarından kurtuluyor.

İstasyon Mahallesi Muhtarı Naide Özdemir, AA muhabirine, projeye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Kadınlarla birlikte spor yapıyoruz. Roman müzikleriyle sporu birleştirerek keyifli vakit geçiriyoruz. Günlük yaşamın getirdiği stresi sporla azaltmayı hedefliyoruz.” dedi.

Doğu Mahallesi Muhtarı Arzu Yıldırım da kadınların hem eğlenip hem de sağlıklı yaşam sürmeleri için projeyi önemsediklerini ifade ederek, “Kadınların ilgisi oldukça yüksek. Bu proje, katılım sağlandıkça devam edecek.” diye konuştu.

– “Sağlık için spor çok faydalı”

Etkinliğe katılan 68 yaşındaki Mine Işıklar, gençlere örnek olmak için projede yer aldığını belirtti.

Gençlerle beraber hem eğlendiğini hem de spor yaptığını anlatan Işıklar, “Biraz oturuyorum, biraz spor yapıyorum. Rahatsız olmama rağmen geliyorum. Muhtarlarımıza teşekkür ederim. Sağlık için spor çok faydalı. Yapabildiğim kadar yapıyorum.” dedi.

Eğitime katılan Tülay Peker de çok güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Kadın mahalle muhtarlarımızın bu çalışması bence örnek. Ben burada dans edip Roman müziklerini öğrenmek istiyorum. Ben zaten aktif olarak spor yapıyorum. Sosyalleşip, kafamızı dağıtıp eğleneceğiz. Bütün mahalle burada, gelmeyen kalmamış.”

İlknur Altın da eğlenmek ve zinde kalmak için eğitimlere katıldığını belirtti.

Eğitmen Aydın Elbasan da dans ederek spor yaptıklarını söyledi.

Etkinlik sırasında hareketli ritimleri içermesi dolayısıyla Roman havalarını seçtiklerini ifade eden Elbasan, arada bir Ankara kaşık havalarını da çaldıklarını anlattı.

Eğitimlere katılanların enerjisinin yüksek olduğunu dile getiren Elbasan, “Kakava Şenliklerinde yer almak, çeşitli konserlere katılmak istiyoruz. Dans grubu oluşturup buradaki arkadaşlarımızla sosyal gayretleri içerisinde yine bayramlarımızda gösteri sunmalarını istiyoruz. Çocuğuyla, torunuyla, kızıyla gelen arkadaşlarımız var. Çok yoğun bir katılımımız var, ben de çok memnunum, ben de çok keyif alıyorum.” diye konuştu.