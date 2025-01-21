Kırklareli’nde kirlenen Saranlı Deresi’nin rengi değişti haberi

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Saranlı Deresi'nin kirlilikten rengi değişti.

Yıldırım Mahallesi'nden geçtiği alanda kahverengi akan dereden çevreye kötü koku yayılmaya başladı. Derenin bazı kısımlarında ise köpük oluştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler derede incelemede bulunarak sudan numune aldı. Saranlı Deresi'nde geçen yılda balık ölümleri yaşanmıştı.