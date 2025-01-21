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Kocaeli’de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Edirne’de evinde ölü bulunan doktor için tören düzenlendi haberi
Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlık ekibi Kamboçya’ya gitti haberi
Kaymakam Burak Serttaş ve İlçe Emniyet Amiri Gökçe Serttaş, Taraklı’ya veda etti haberi
Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi bir haftada 13 santimetre arttı haberi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları “Barış için 1 milyon imza” toplantısına katıldı haberi
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak haberi
Küçükçekmece’de 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
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Kırklareli’nde kirlenen Saranlı Deresi’nin rengi değişti haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde kirlenen Saranlı Deresi’nin rengi değişti haberi

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Saranlı Deresi'nin kirlilikten rengi değişti.

Yıldırım Mahallesi'nden geçtiği alanda kahverengi akan dereden çevreye kötü koku yayılmaya başladı. Derenin bazı kısımlarında ise köpük oluştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler derede incelemede bulunarak sudan numune aldı. Saranlı Deresi'nde geçen yılda balık ölümleri yaşanmıştı.

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