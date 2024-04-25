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Kırklareli’nde Kovalamaca Sonucu 10 Araçta 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı.

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Demirköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile jandarma komutanlığı ekipleri ilçeye düzensiz göçmen getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin “dur” ihtarına uymayan araçlardan bazıları polis ve jandarma araçlarına çarparak bölgeden uzaklaştı.

Kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Kırklareli'nde kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Asayiş
Düzensiz Göçmen
Kırklareli

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