Kırklareli’nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı haberi

Kırklareli'nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı.
Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve Spor Şube Müdürü Mustafa Alper Aygün takip etti.
Turnuvada yıldızlar kategorisinde 9, küçükler kategorisinde 3, minikler kategorisinde ise 6 sporcu dereceye girdi.
Dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.
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