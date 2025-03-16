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Kırklareli’nde teravih namazına gelen çocukların ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakılıyor haberi
Kocaeli’deki trafik kazasında yaralanan genç hastanede öldü haberi
AKUT ekipleri Gelibolu Yarımadası’nda şehitler anısına yürüyüş yaptı haberi
Kırklareli’nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı haberi
Karsan Otonom e-ATAK, İtalya’da test sürüşü ile tanıtıldı haberi
Balıkesir’de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı haberi
Bursa’da 10 bin metrekarelik tesisten 100 ülkeye tatlı ihraç ediliyor haberi
Bahattin Sofuoğlu, Superbike Portekiz için güç depoluyor haberi
Edirne’de ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı farklı ekim yöntemleriyle test ediliyor haberi
TÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yenilenen doktor ve hemşire odaları hizmete açıldı haberi
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Kırklareli’nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı.Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve Spor Şube Müdürü Mustafa Alper Aygün takip etti.Turnuvada yıldızlar kate...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı haberi

Kırklareli'nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve Spor Şube Müdürü Mustafa Alper Aygün takip etti.

Turnuvada yıldızlar kategorisinde 9, küçükler kategorisinde 3, minikler kategorisinde ise 6 sporcu dereceye girdi.

Dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

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