SON DAKİKA
Sıfır otomobili evinin önünde, 1977 model “Anadol”u özel garajda haberi
Bozcaada’da kaçak avlanan 19 çuval deniz patlıcanı denize bırakıldı haberi
Biruni Üniversitesi Hastanesinden uyku düzenine ilişkin değerlendirme haberi
İstanbul’da otoparka el bombası ve silahla saldırı düzenleyen 4 zanlı yakalandı haberi
Kanadalı damat Spencer, Kocaeli’de açtığı kursta çocuklara İngilizce öğretiyor haberi
Kırklarelili genç ressam hayallerini tuvale, bilgilerini öğrencilere aktarıyor haberi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ramazan temizliği yapıldı haberi
Kırklareli’nde Osmanlı mirası Hızırbey Camisi ramazana hazırlandı haberi
Birlikte tekvandoya başlayan akondroplazili çift, ilk şampiyonada altın madalyaya uzandı haberi
Şişli’de kız arkadaşını öldüren şüpheli intihar girişiminde bulundu haberi
Sıfır otomobili evinin önünde, 1977 model “Anadol”u özel garajda haberi
Bozcaada’da kaçak avlanan 19 çuval deniz patlıcanı denize bırakıldı haberi
Biruni Üniversitesi Hastanesinden uyku düzenine ilişkin değerlendirme haberi
İstanbul’da otoparka el bombası ve silahla saldırı düzenleyen 4 zanlı yakalandı haberi
Kanadalı damat Spencer, Kocaeli’de açtığı kursta çocuklara İngilizce öğretiyor haberi
Kırklarelili genç ressam hayallerini tuvale, bilgilerini öğrencilere aktarıyor haberi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ramazan temizliği yapıldı haberi
Kırklareli’nde Osmanlı mirası Hızırbey Camisi ramazana hazırlandı haberi
Birlikte tekvandoya başlayan akondroplazili çift, ilk şampiyonada altın madalyaya uzandı haberi
Şişli’de kız arkadaşını öldüren şüpheli intihar girişiminde bulundu haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kırklareli’nde Osmanlı mirası Hızırbey Camisi ramazana hazırlandı haberi

Kırklareli’nde Osmanlı mirası Hızırbey Camisi ramazana hazırlandı haberi

- Kentte 642 yıl önce birebir Kabe ölçülerinde inşa edilen Hızırbey Camisi'nde ramazan coşkusu yaşanacak - İl Müftüsü Yusuf Eviş: - "Burasının namaz kılarken verdiği huzur, diğer camilere nazaran daha farklı"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde Osmanlı mirası Hızırbey Camisi ramazana hazırlandı haberi

ÖZGÜN TİRAN – Kırklareli'nde, Osmanlı döneminde 642 yıl önce inşa edilen Hızırbey Camisi'nde ramazan hazırlıkları tamamlandı.

Halk arasında “Büyük Cami” olarak da bilinen Hızırbey Camisi, 1383'te Köse Mihalzade Hızır Bey tarafından yaptırıldı.

Toplam 1000 kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahip cami, 1824, 1987 ve 2009 yıllarında restore edildi.

Caminin ses ve ışık sistemleri bakımdan geçirilip, özenle ramazana hazırlandı.

Tarihi, mimarisi ve hat yazılarıyla dikkati çeken camide, bu ramazanda da mukabele okunacak, teravih namazları kılınacak.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, AA muhabirine, caminin 1383'te birebir Kabe ölçülerinde yapıldığını söyledi.

Burasının Trakya'da Osmanlı döneminde yapılan ilk cami olduğunu belirten Eviş, “Hızırbey Camisi'nin manevi atmosferi daha farklı diğer camilere nazaran. Burasının namaz kılarken verdiği huzur, diğer camilere nazaran daha farklı. Bu manevi havayla daha huzurlu bir şekilde ibadet edeceğiz.” dedi.

“Ramazan” denilince akıllara mukabele ve teravih geldiğini anlatan Eviş, ramazan dolayısıyla kentteki tüm camilerin hazır hale getirildiğini kaydetti.

Cami
Ramazan

İlgili Haberler

Hayırsever ressam bağışladığı eserleriyle hayata dokunuyor haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 11:24

Hayırsever ressam bağışladığı eserleriyle hayata dokunuyor haberi

Gelibolulu öğrencilerden barınaktaki hayvanlara mama desteği haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 11:10

Gelibolulu öğrencilerden barınaktaki hayvanlara mama desteği haberi

Gelibolu’da tarım arazilerine inşa edilen kaçak yapılar yıkılıyor haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 10:40

Gelibolu’da tarım arazilerine inşa edilen kaçak yapılar yıkılıyor haberi

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 10:34

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı haberi

Çanakkale’de emekliye ayrılan öğretmen okuldan karanfillerle uğurlandı haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 10:20

Çanakkale’de emekliye ayrılan öğretmen okuldan karanfillerle uğurlandı haberi

Mudanya Doğa Yürüyüş Grubu karla kaplı parkurlarda yürüdü haberi
Yerel
27 Şubat 2025, 10:00

Mudanya Doğa Yürüyüş Grubu karla kaplı parkurlarda yürüdü haberi

Tekirdağ’da lise öğrencileri Namık Kemal Üniversitesini ziyaret etti haberi Tekirdağ’da lise öğrencileri Namık Kemal Üniversitesini ziyaret etti haberi Tekirdağ’da sis deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi haberi Tekirdağ’da sis deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi haberi