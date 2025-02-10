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Kırklareli’nde sigarayı bırakan 14 kişiye teşekkür belgesi verildi haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan, sigarayı bırakan 14 kişiye teşekkür belgesi verdi.Vali Turan, Kırklareli Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen programda, tütün ve tütün ürünleri ile mücadelenin önemli olduğunu söyledi. Sigaranın toplum...