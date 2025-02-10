Kırklareli’nde sigarayı bırakan 14 kişiye teşekkür belgesi verildi haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, sigarayı bırakan 14 kişiye teşekkür belgesi verdi.
Vali Turan, Kırklareli Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen programda, tütün ve tütün ürünleri ile mücadelenin önemli olduğunu söyledi.
Sigaranın toplum sağlığını olumsuz etkilediğini ifade eden Turan, sigarayı bırakarak toplumda rol model olanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Turan, sigarayı bırakan 14 kişiye teşekkür belgesi verdi.
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