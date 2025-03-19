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“Ramazan ve Ramazaniyyeler” sergisi Süleymaniye’de açıldı haberi
Marmara mercanları uzun süreli müsilaj karşısında savunmasız kalabilir haberi
Sağlık okuryazarlığı ve doğru beslenmeyle aşırı tuz tüketimi önlenebilir haberi
İBB’deki “terör ve örgütlü suçlar” soruşturmalarında 79 şüpheli gözaltına alındı haberi
Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Müsabakaları Edirne’de başladı haberi
Kapıkule’de bir tırda 44 kilo 306 gram uyuşturucu ele geçirildi haberi
Lüleburgaz’da polis ekipleri trafik denetimi yaptı haberi
Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı haberi
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Kırklareli’nde takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kızılcıkdere köyü yakınlarında E.S.A. (19) yönetimindeki 39 ADN 051 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ta...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi

Kırklareli'nde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kızılcıkdere köyü yakınlarında E.S.A. (19) yönetimindeki 39 ADN 051 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü E.S.A. ile yanındaki Nazlı Görgüner (18) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Görgüner, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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