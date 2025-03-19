Kırklareli’nde takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı haberi

Kırklareli'nde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kızılcıkdere köyü yakınlarında E.S.A. (19) yönetimindeki 39 ADN 051 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü E.S.A. ile yanındaki Nazlı Görgüner (18) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan Görgüner, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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