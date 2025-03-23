Kırklareli’nde taşıt alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı haberi

Kırklareli'nde motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınavda 5 aday, teorik ve pratik uygulamaya tabi tutuldu.
Adaylar sınavda motorlu kara taşıtı satın alma, satın alınan araçları satışa hazırlama ve satış işlemleri konularındaki soruları yanıtladı.
KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı açıklamada, motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavının gerçekleştirildiğini belirtti.
Vatandaşların talepleri doğrultusunda sınavın yapıldığını aktaran Ilık, sınavı başarıyla tamamlayan adaylara belgelerinin verileceğini kaydetti.
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