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Kırklareli’nde Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Vize ve Demirköy ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine baskın düzenledi.

Şüphelilere ait 15 adreste yapılan aramada, 60 kök Hint keneviri, 20 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu ile 1 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Asayiş
Kırklareli
Uyuşturucu Operasyonu

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