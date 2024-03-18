Kırklareli’nde Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Vize ve Demirköy ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine baskın düzenledi.
Şüphelilere ait 15 adreste yapılan aramada, 60 kök Hint keneviri, 20 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu ile 1 gram eroin ele geçirildi.
Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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