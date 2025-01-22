Kırklareli’nde yoğun sis etkili oldu haberi

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.
Kentte etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, özellikle Edirne ve İstanbul karayolunda trafikte güçlükle ilerledi.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
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