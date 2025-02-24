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Kırklarelispor, Türkiye Kupası’ndaki Kocaelispor maçına hazır haberi

- Teknik direktör Ahmet Duman: "Kazanmak için oynayacağız. Rakiplerimizden çekinmiyoruz, zaten oynadığımız oyunla da bunu gösterdik"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklarelispor, Türkiye Kupası’ndaki Kocaelispor maçına hazır haberi

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü ve son haftasında yarın Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor ile sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kırklarelispor Tesisleri'nde teknik direktör Ahmet Duman yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Yeşil-beyazlı ekip, daha sonra pas organizasyonları, şut ve taktik çalışmalar üzerinde durdu.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

– “Rakip ayırmıyoruz, her maça kazanmak için çıkıyoruz”

Teknik direktör Ahmet Duman, AA muhabirine, Kocaelispor karşılaşmasına hazırlandıklarını söyledi.

Takımın son antrenmanını en iyi şekilde değerlendirdiğini anlatan Duman, maça hazır olduklarını ifade etti.

Kocaelispor karşılaşmasında taraftarlara ve sporseverlere iyi bir oyun sergileyeceklerini dile getiren Duman, “Yarın oynayacağımız Kocaelispor maçı için hazırlıklarımızı bu antrenmanla bitiriyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Rakiplerimizden çekinmiyoruz, zaten oynadığımız oyunla da bunu gösterdik.” diye konuştu.

Grupta daha önce yaptıkları Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş maçlarını değerlendiren Duman, iki karşılaşmada da iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Takımın mücadelesinden memnun olduğunu aktaran Duman, şunları kaydetti:

“Bodrum FK maçında öndeydik, son bölümde beraberlik golü geldi. O maçı kazanmış olsaydık şimdi iddiamız daha farklı olacaktı. Beşiktaş maçında da deplasmanda oynadık ve iyi bir direnç gösterdik. Kalite farkı ortaya çıktı ve bu haliyle olacaktı. Ama Beşiktaş'a karşı çok iyi mücadele ettik. Şimdi Kocaelispor ile oynayacağız. O da 1. Lig'in lideri, şampiyonluğun büyük bir adayı. Elimizden geleni yapacağız. Rakip ayırmıyoruz, her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kimseden de çekinmiyoruz. Ligde nasıl oynuyorsak, kupada da aynı şekilde oynuyoruz. İnşallah yarın güzel bir maç olur.”

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Sipay Bodrum FK ile 4-4 berabere kalan Kırklarelispor, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

Duman
Maç

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