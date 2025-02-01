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Kırklarelispor’u “Beşiktaş heyecanı” sardı haberi
Kırklareli’nde öğrenci yurtları ile spor tesislerindeki yangın tedbirleri denetlendi haberi
Edirne’deki trafik kazasında 5 araç zarar gördü haberi
Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne’de sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü haberi
Trakya Üniversitesinde sürekli tıp eğitimi toplantısı düzenlendi haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı haberi
Çanakkale’de tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü haberi
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Kırklarelispor’u “Beşiktaş heyecanı” sardı haberi

- Teknik direktör Ahmet Duman: - "Kırklarelispor gibi 2. Lig veya alt liglerdeki takımların Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biriyle oynaması heyecan yaratıyor" - Futbolculardan Okan Derici: - "Hepimiz futbolcuyuz sadece arada lig farkı var. Kalite farkı var mı maçta göreceğiz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklarelispor’u “Beşiktaş heyecanı” sardı haberi

ÖZGÜN TİRAN – Ziraat Türkiye Kupası D Grubunda mücadele eden Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u Beşiktaş maçı heyecanı sardı.

Sipay Bodrum FK ile grubun ilk maçında 4-4 berabere kalan ve 4 Şubat Salı günü Beşiktaş'a konuk olacak yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Ahmet Duman, AA muhabirine, değerlendirmelerde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 takım arasına kalmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Duman, Beşiktaş maçına da çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Kupada “iddialı” olduklarını vurgulayan Duman, “Beşiktaş karşılaşmasına çok eksiğimiz olmasına rağmen iyi hazırlanıp çıkacağız. Beşiktaş'a karşı çekinmeden, lig maçında nasıl oynuyorsak, neler yapmamız gerekiyorsa o şekilde oynayacağız. Umarım ki maç sonu da Kırklareli taraftarlarına bir gurur yaşatırız.” diye konuştu.

Beşiktaş maçında sonucun çok önemli olduğunu ve ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Duman, “Bir heyecan var. Kırklarelispor gibi ya da 2. Lig veya alt liglerde oynayan takımların Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biriyle oynaması bir heyecan yaratıyor. Futbolculuk hayatlarında arkadaşlarımız ve bizim gibi teknik adamların hayatlarında birkaç defa olacak şeyler. Bu fırsatı da iyi değerlendirmek istiyoruz ve sesimizi, gücümüzü göstermek istiyoruz.” dedi.

Karşılaşmadan galip ayrılmayı hedeflediklerini aktaran Duman, “Biz iyi rakiplere karşı daha iyi oynuyoruz, daha iyi motive oluyoruz. Sipay Bodrum FK'ya karşı da çok iyi oynadık. Bireysel hatalardan gol yedik. Sahada tüm futbolcular eşit. Biraz daha fazla koşarsak, biraz daha motive olursak başarılı oluruz.” ifadelerini kullandı.

– “Sürpriz peşindeyiz”

Futbolculardan Okan Derici de Beşiktaş karşılaşmasına çok iyi hazırlandıkları vurguladı.

Derici, tüm zorlukları aşıp rakipleri karşısında 3 puan almak istediklerini kaydetti.

Zevkli bir karşılaşma olacağını ifade eden Derici, şöyle devam etti:

“Futbolcu için tabii ki unutulmaz maçlar arasına girebilecek bir karşılaşma. Herkese nasip olmuyor böyle maçlarda oynamak. Sürpriz yapma peşindeyiz. Herkes zor diyor ama biz zoru seviyoruz. Zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Hepimiz futbolcuyuz sadece arada lig farkı var. Kalite farkı var mı maçta göreceğiz. Elimizden geleni yapıp en güzel skoru almaya çalışacağız.”

– “Herkeste Beşiktaş ile oynayacak olmanın heyecanı var”

Futbolculardan Bedirhan Özyurt ise futbol hayatında ilk kez böyle büyük bir karşılaşmaya çıkacağını belirtti.

Beşiktaş'a karşı ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Özyurt, spor camiasını “şaşırtmak” istediklerini söyledi.

Gruptan çıkmak için Beşiktaş karşılaşmasından galip ayrılmak istediklerini aktaran Özyurt, “Herkeste Beşiktaş ile oynayacak olmanın heyecanı var. Herkes çok heyecanlı bu maç için. Beşiktaş zaten çok büyük bir kulüp. Çok iyi hazırlanıyoruz. Kırklarelispor Kulübü için çok iyi bir maç olacak. Kupadaki performansımız zaten göz önünde. Futbol hayatımda ilk kez böyle bir takımla oynayacağım, onun heyecanı var. Ama rahat bir maç geçireceğimi düşünüyorum.” yorumunu yaptı.

Beşiktaş
Duman
Futbol
Herkes
Maç

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