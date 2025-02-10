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Kırkpınar’ın efsanesi “Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan” anıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olan "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan", vefatının 43. yılında mezarı başında anıldı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Sül...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırkpınar’ın efsanesi “Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan” anıldı haberi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olan “Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan”, vefatının 43. yılında mezarı başında anıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ve Hüseyin Pehlivan İlkokulu öğrencileri, Hüseyin Alkaya'nın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Üzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cihan pehlivanını mezarı başında andıklarını söyledi.

Hüseyin Pehlivan'ın ünlü bir güreşçi olduğunu aktaran Üzgün, “Pehlivanımızı unutmamak ve unutturmamak için çalışmalarımız devam ediyor. Havanın soğuk olmasına rağmen genç güreşçilerimizle, öğrencilerimizle kabri başında Kur'an-ı Kerim okuduk ve dua ettik. Tekirdağ'ın yetiştirdiği cihan pehlivanını rahmet anıyoruz.” diye konuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ise Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan'ın özel bir güreşçi olduğunu belirtti.

Hüseyin Pehlivan'ın torunu Sinan Alkaya da dedesinin Kırkpınar rekorunun halen kırılamadığını ve dedesiyle gurur duyduklarını anlattı.

– Hüseyin Pehlivan

Hüseyin Alkaya, 1908 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali kentine bağlı Alkaya köyünde doğdu, 14 yaşındayken ailesiyle Tekirdağ'a göç etti. Ailesi, köylerinin ismini soyadı olarak aldı.

Ağabeylerinden özenerek başladığı güreşte kısa sürede adını duyurmaya başlayan Hüseyin Pehlivan, Kırkpınar'da namına nam kattı. 1935-1942 yılları arasında Kırkpınar'da kesintisiz başpehlivan ünvanı aldı.

Yurdun dört bir yanında güreş müsabakalarında adını duyuran Hüseyin Alkaya, yurt dışında da güreşlerdeki başarısıyla nam yaptı. Alkaya, 74 yaşında Tekirdağ'da yaşamını yitirdi.

Güreş
Hüseyin Pehlivan
Pehlivan
Tekirdağ

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