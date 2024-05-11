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Kızılay Gönüllüleri Köylerde Kadınlara Destek Oluyor

Bolu'da, Kızılay gönüllüsü kadınlar hemcinslerine yardımcı ve destek olmak üzere köylere ziyaretler gerçekleştirdi.

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Bolu’da Kızılay gönüllüsü kadınlar, köylerde ziyaret ettikleri hemcinslerine günlük işlerinde yardım etti.
Kızılay Bolu Şubesinin kadın gönüllüleri, Anneler Günü kapsamında Yumrukaya ve Kuzuören köylerine ziyaret gerçekleştirdi.
Gönüllü kadınlar, köyde sepet ören ve tarlada çalışan annelere yardım ederek, çay ikramında bulundu, onlarla sohbet etti.
Gönüllüler, çiçek hediye ettikleri köylü kadınların Anneler Günü’nü kutladı.
Kızılay Bolu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ünsal Toylan, gazetecilere, bu sene merkez yerine köyde yaşayan annelerin gününü kutlamak istediklerini belirterek, “Annelerimiz, koşulsuz ve sınırsız sevgi, saygı, şefkat, sabır ve fedakarlık gibi en yüce duyguları ruhunda barındıran huzur ve mutluluğun anahtarıdır.” dedi.
Toylan, annelerin en kıymetli varlıklar olduğunu dile getirerek, “Baş tacımız annelerimiz, bizi millet yapan değerlerimiz ile aile ve toplum hayatımızın temel taşıdır. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin günü kutlu olsun.” diye konuştu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Bolu

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