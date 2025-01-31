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Kocaçay’da ıslah çalışması yapılıyor haberi
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Bebeğine anne sütü götürürken kazada ölen polis memurunun eşi kızıyla hayata tutunuyor haberi
Kırklareli’nde genç girişimci KOSGEB desteğiyle geliştirdiği laboratuvarında diş protezi üretiyor haberi
Daikin’in akıllı termostatları, enerji tasarrufu ve konfor sağlıyor haberi
Bozankaya, Bursa’ya 20 adet yenilikçi hafif raylı sistem aracı üretecek haberi
Farklı hikayelere sahip binlerce insanın 130 yıllık yuvası haberi
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Kocaçay’da ıslah çalışması yapılıyor haberi
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Kocaçay’da ıslah çalışması yapılıyor haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Manyas Gölü'nü besleyen Kocaçay'da ıslah çalışmaları yapılıyor.Manyas ilçesine bağlı Kayaca Mahallesi'nden geçen Kocaçay'ın çevresi Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından iş makinel...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaçay’da ıslah çalışması yapılıyor haberi

Balıkesir'de Manyas Gölü'nü besleyen Kocaçay'da ıslah çalışmaları yapılıyor.

Manyas ilçesine bağlı Kayaca Mahallesi'nden geçen Kocaçay'ın çevresi Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından iş makineleriyle temizlendi.

Islah çalışmalarının çevreyi ve tarım arazilerini taşkınlardan önlemek amacıyla yürütüldüğü öğrenildi.

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