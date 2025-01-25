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Kocaeli, Düzce ve Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi
İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4,5 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi haberi
TDV Genel Müdürü Turan Edirne’de ziyaretlerde bulundu haberi
Prof. Dr. Soyhan’dan Kartalkaya’daki otelde “yanlış mimari ve güncel teknoloji eksikliği” değerlendirmesi haberi
Çanakkale kamp ve karavan turizminde pilot bölge olmak istiyor haberi
Geçen seneyi ihracat artışıyla kapatan bebe-çocuk konfeksiyoncuları 2025’i “toparlanma yılı” görüyor haberi
İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayıp haraç istediği öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı haberi
Yeşilay, çevrim içi kumar bağımlılığıyla mücadele edenlere destek oluyor haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne’de şehit ailesini ziyaret etti haberi
Kırklareli’nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi
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Kocaeli, Düzce ve Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli, Düzce ve Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli, Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Yağışın ardından Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı beyaza büründü.

Bölgede vakit geçirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Düzce'nin yüksek rakımlı yaylalarında da kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kardüz ve Pürenli yaylaları kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Topuk Yaylası'nda da yağış başladı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası da karla kaplandı.

Kar
Yağış

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