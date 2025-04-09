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Kocaeli Emniyet Müdürü Karaduman, şehitliği ziyaret etti haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.Karaduman ve emniyet personeli, program kapsamında ziyaret edilen Bağçeşme Şehitliği...