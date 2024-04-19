HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kocaeli Haberleri »

Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Yayınlanma:
ABONE OL

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, makamında hayırlı olsun ziyaretine gelen misafirlerini ağırlayan Çiftçi, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Fatih Caddesi’nde esnafla buluşan Çiftçi, daha sonra şehit Adem Zengin’in babası Kadir Zengin ile şehit Davut Ali Karadağ’ın babası Musa Karadağ’ı ziyaret etti.

Çiftçi, aziz şehitlerin ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını belirterek, “Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti, emanetimizdir. Başımızın tacı şehit ailelerimizle, her daim birlikteyiz. Şehitlerimizin makamları ali, mekanları cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Bünyamin Çiftçi

İlgili Haberler

Kocaeli’de Market Deposunda Çıkan Yangına Müdahale Ediliyor

Kocaeli’de Firari Hükümlü Yakalandı

Kasap Dükkanında Pompalı Tüfekle 1 Kişiyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’tan Ramazan Bayramı Mesajı

Trafik Kazası Sonrası Çıkan Silahlı Kavgada 2 Kardeşi Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Kocaeli’de Yalıtım Malzemeleri Üreten Fabrikada Çıkan Yangın Söndürüldü

Mahzen-29 Operasyonlarında Ele Geçirilenler Emniyette Sergilendi

Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale’de 16 Düzensiz Göçmen ve 2 Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı

Balıkesir’de 29 Düzensiz Göçmen ve 2 Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı

Trakya’da Geçen Ay 3 Bin 613 Konut Satıldı

Akbank’tan Nisan Ayı Kampanyaları