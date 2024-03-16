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Darıca Belediye Başkanı Bıyık Gazetecilerle Sahur Yaptı

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık gazetecilerle bir araya gelerek sahur yaptı.

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Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti’den Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle sahur programında bir araya geldi.

Cevher Dudayev Parkı’ndaki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Bıyık, basın mensuplarıyla sofralarını paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bıyık, 5 yıllık süreçte ilçede yaptıkları çalışmalardan ve yeni projelerinden bahsederek, “Bazen adayların afişlerinin kesilmesi var. Benim de afişlerimin kesildiğini görüyorum. Başkalarının afişlerini keserek demokrasi yarışı olmaz. Afişleri kesenleri kınıyorum. Bu işi bizim üstümüze yıkmak isteyenler var. Bu beni üzüyor. İnşallah, bundan sonra ne benim ne de bir başkasının afişinin yırtıldığı bir süreç olmaz.” diye konuştu.

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Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık gazetecilerle bir araya gelerek sahur yaptı.

Bıyık, seçimleri kazanarak yeniden belediye başkanı olacağına inandığını, 1 Nisan sabahında yeniden ilçenin sokaklarında olacaklarını söyledi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Muzaffer Bıyık

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