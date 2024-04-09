Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’tan Ramazan Bayramı Mesajı

Darıca Belediye Başkanı Bıyık, mesajında, bayramların, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği özel günler olduğunu belirtti.

Rahmet ve mağfiret ayı ramazanın sonunda bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Bıyık, “Ramazan ayının hepimizde güçlendirdiği manevi anlayış sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin yanında olma sevincini, iftar sofralarını paylaşmanın mutluluğunu, bizi birbirimize yakınlaştıran sevgi, dostluk ve kardeşlik gibi bağların önemini daha güçlü duygularla yaşadık.” ifadesini kullandı.

Muzaffer Bıyık, ramazanda teravih buluşmaları, geleneksel Osmanlı şerbeti ikramları ve mahalle ziyaretleriyle vatandaşlarla iç içe olmaya ve hep birlikte paylaşmaya gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.