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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’tan Ramazan Bayramı Mesajı

arıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Darıca Belediye Başkanı Bıyık, mesajında, bayramların, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği özel günler olduğunu belirtti.

Rahmet ve mağfiret ayı ramazanın sonunda bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Bıyık, “Ramazan ayının hepimizde güçlendirdiği manevi anlayış sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin yanında olma sevincini, iftar sofralarını paylaşmanın mutluluğunu, bizi birbirimize yakınlaştıran sevgi, dostluk ve kardeşlik gibi bağların önemini daha güçlü duygularla yaşadık.” ifadesini kullandı.

Muzaffer Bıyık, ramazanda teravih buluşmaları, geleneksel Osmanlı şerbeti ikramları ve mahalle ziyaretleriyle vatandaşlarla iç içe olmaya ve hep birlikte paylaşmaya gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Muzaffer Bıyık

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