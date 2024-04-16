Kasap Dükkanında Pompalı Tüfekle 1 Kişiyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki bir kasap dükkanında dün çıkan kavgada M.A. pompalı tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Omzuna saçma isabet eden dükkandakilerden A.N, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan zanlı M.A, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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