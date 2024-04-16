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Kasap Dükkanında Pompalı Tüfekle 1 Kişiyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kasap dükkanında pompalı tüfekle 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

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Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki bir kasap dükkanında dün çıkan kavgada M.A. pompalı tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Omzuna saçma isabet eden dükkandakilerden A.N, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan zanlı M.A, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Silahlı Saldırı

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