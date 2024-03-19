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Kocaeli’de Çıkan Silahlı Kavgada 1 Kişi Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

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Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak’ta 34 HTB 992 plakalı otomobiliyle seyreden Emre T. aralarında husumet olduğu belirtilen Ümit Y. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Emre T. aracından inerken silahla boynundan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emre T’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Ekipler, olayın ardından kaçan Ümit Y’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince bölgede yapılan incelemede, olayda kullanılan tabanca bulundu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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