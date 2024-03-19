Kocaeli’de Çıkan Silahlı Kavgada 1 Kişi Ağır Yaralandı

Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak’ta 34 HTB 992 plakalı otomobiliyle seyreden Emre T. aralarında husumet olduğu belirtilen Ümit Y. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Emre T. aracından inerken silahla boynundan yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emre T’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ekipler, olayın ardından kaçan Ümit Y’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekiplerince bölgede yapılan incelemede, olayda kullanılan tabanca bulundu.
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