Kocaeli’de Firari Hükümlü Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari R.Ö, İzmit ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Kocaeli 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
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