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Kocaeli’de Kumar Oynayan 11 Kişiye 70 Bin 675 Lira Ceza Verildi

Kocaeli'de kumar oynadıkları gerekçesiyle 11 kişiye, toplam 70 bin 675 lira idari para cezası uygulandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Kartepe ilçesindeki denetimlerde bir iş yerinde tombala oynandığını belirleyen ekipler, 7 kişiye 44 bin 975 lira idari para cezası uyguladı, 10 bin 300 liraya da el koydu.

Çayırova ilçesinde de iş yerinde kumar oynayan 4 kişi hakkında idari işlem yapıldı, toplam 25 bin 700 lira para cezası kesildi, 3 bin lira muhafaza altına alındı.

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Kocaeli'de kumar oynadıkları gerekçesiyle 11 kişiye, toplam 70 bin 675 lira idari para cezası uygulandı.

İş yerlerinde kumar oynattığı tespit edilen E.B. ve H.Ö. hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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