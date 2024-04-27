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Kocaeli’de Leyleklerin Yuva Yaptığı Kullanılmayan Telefon Direği Onarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılma tehlikesi geçiren, leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direği onarıldı.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocakaymaz Mahallesi sakinleri, Hacıgaziler Camisi’nin önünde bulunan, leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direğinin şiddetli rüzgar nedeniyle yan yattığını gördü.

Vatandaşların talebi üzerine muhtar Sedat Değer durumu, “Muhtar Aktif Sistemi” aracılığıyla Büyükşehir Belediyesine bildirerek direğin onarılmasını talep etti.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlık Şube Müdürlüğü, talebin değerlendirilmesi için konuyu Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne iletti.

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılma tehlikesi geçiren, leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direği onarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen A Takımı ekipleri, rüzgarın etkisiyle yan yatan telefon direğinin bakım ve onarımını yaptı.

İlkbaharda çok sayıda leyleğin geldiği Kocakaymaz Mahallesi’nde, çok sayıda leylek yuvası bulunuyor.

Vatandaşlar, çalışmadan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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