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Körfez’de Bir Vatandaş, Belediye Başkanı Söğüt’e Hayırlı Olsun Ziyaretine Atla Gitti

Körfez'de yaşayan Sümmani Yılmaz, tekrar Belediye Başkanı seçilen Şener Söğüt'e hayırlı olsun ziyaretine atıyla gitmeyi tercih etti.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde tekrar seçilen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e, tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Ziyaretlerde ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini not alan Söğüt, geride bıraktıkları 5 yılda atılan her adımda, ortak akılla hareket ettiklerini belirtti.

Sögüt, “Önümüzdeki 5 yılda da yine sizlerin fikir ve önerileriyle hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Körfez’e değer katacak projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Biz birlikte Körfez’iz. En önemli istişareyi de vatandaşlarımızla yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Körfez'de yaşayan Sümmani Yılmaz, tekrar Belediye Başkanı seçilen Şener Söğüt'e hayırlı olsun ziyaretine atıyla gitmeyi tercih etti.

İlçenin tanınan simalarından Sümmani Yılmaz ise Söğüt’e hayırlı olsun ziyaretine atıyla gitmeyi tercih etti. Söğüt, Körfez’in her yerini atıyla dolaşan Yılmaz’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Belediye Başkanı Şener Söğüt
Körfez

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