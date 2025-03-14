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Kocaeli limanları yıllık 100 milyon tonluk yük hacmine adım adım yaklaşıyor haberi
Türk çocuk cerrahı, uzak coğrafyalarda şifa dağıtıyor haberi
TÜ’de “Balkanlarda Göç ve Kadın Konferansı” düzenlendi haberi
Bursa’nın kimya ihracatında bu yıl 1 milyar doları aşması hedefleniyor haberi
Sıcakların erken başladığı Edirne’de ayçiçeği üreticilerine “erken ekim” önerisi haberi
Tekirdağ’da “Aşk-ı İlahi” konseri düzenlendi haberi
İklim değişikliğiyle artan sıcaklıklar Trakya’da tarımda hastalık ve zararlı popülasyonunu artırabilir haberi
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Kocaeli limanları yıllık 100 milyon tonluk yük hacmine adım adım yaklaşıyor haberi

- İzmit Körfezi'nin kıyısındaki 36 limanda 2024'te yaklaşık 84 milyon ton yük elleçlendi - İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel: - "Çok kısa sürede 100 milyon ton civarını görmemiz mümkün. Bu hedefe 2029-2030 senelerinde ulaşılacağını öngörüyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli limanları yıllık 100 milyon tonluk yük hacmine adım adım yaklaşıyor haberi

ŞAHİN OKTAY – Türkiye'nin en büyük sanayi ve lojistik merkezlerinden biri olan Kocaeli'deki limanlarda, 2024'te yaklaşık 84 milyon ton yük elleçlendi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, İzmit Körfezi'ndeki limanlara 2024'te 6 bin 348'i yabancı bayraklı olmak üzere toplam 9 bin 1 yük gemisi uğradı. Gemilerin toplam ağırlığı 169 milyon groston oldu.

Körfeze giren gemisi sayısı 2023'e göre yüzde 6 oranında azalsa da gemilerin toplam ağırlığı aynı seviyede kaldı. Gemi sayısındaki düşüşe rağmen daha büyük tonajlı gemilerin limanları kullandığı gözlemlendi.

Kocaeli Liman Başkanlığı idari sahasındaki 36 limanda geçen yıl elleçlenen yük miktarı 2023'e göre yüzde 3 arttı. Bu dönemde kentte 83 milyon 787 bin ton yük elleçlendi. Yıllarca bu alanda liderliği elinde bulunduran Kocaeli, 2024'te Aliağa Liman Başkanlığının ardından ikinci sırada yer aldı.

Bu dönemde İzmit Körfezi'nde limanlarda elleçlenen yüklerin yaklaşık yüzde 85'ini yurt dışı bağlantılı olan yükler oluşturdu.

– “Kocaeli, Avrupa'da altıncı sırada”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, AA muhabirine, Kocaeli'nin Türkiye'nin en önemli deniz ve liman kentlerinden, aynı zamanda üretimin en önemli noktalarından olduğunu söyledi.

Türkiye limanlarında 2024'te yapılan toplam yük elleçlemesinin yüzde 15,8'inin Kocaeli'de gerçekleştirildiğini belirten Doğusel, dış ticaret bağlantılı yük elleçleme oranlarına bakıldığında ise Kocaeli'nin payının yüzde 17,8 olduğunu kaydetti.

Doğusel, devam eden yatırımların tamamlanmasıyla Kocaeli'nin deniz ticaretindeki payının daha da artacağını vurgulayarak, “Bizim için esas önemli olan ithalat ve ihracat rakamları. Burada da 70 milyon 187 bin tonla çok ciddi bir hacim elde ediyoruz.” dedi.

Tek bir liman olarak bakıldığında Kocaeli'nin elleçlenen yük miktarı bakımından dünyada 85'inci sırada yer aldığı bilgisini veren Doğusel, “Avrupa limanlarına baktığımız zaman ise altıncı sırada olduğumuzu görüyoruz. Kara terminalindeki depolamalar, demir yolları bağlantıları, diğer ulaşım ağlarındaki yoğunluk bölgemizi daha da geliştirecektir. Zaten 85 milyon tonu gördük. Çok kısa sürede 100 milyon ton civarını görmemiz mümkündür. Bu hedefe 2029-2030 senelerinde ulaşılacağını öngörüyoruz.” diye konuştu.

Doğusel, tüm dünyada gelişmiş kentlerin hepsinin, liman kenti olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Dünyadaki tüm denizcilik merkezlerinin içindeki elleçleme oranları çok yüksek. Denizcilikten daha fazla pay almamız lazım. 2030 hedefi inşallah en kısa sürede yerine ulaşır. Daha da önemlisi denizcilik sadece liman demek değil. Denizcilik kendi içinde eğitim birimleriyle, dalgıcıyla, tabiat ürünleriyle, su üstü sporlarıyla, tersanesiyle bir yaşam alanıdır. Dünya denizciliğinden daha fazla pay alabilmemiz için üretim yapmamız lazım, ürettiğimizi tamamen çevreye duyarlı, halkla iç içe geçmiş, insan kaynaklarımızı denize yöneltmiş, denizden besinini alabilen, denizde gelecek kurabilen nesiller olabilmesi için rakamların daha çok artması gerekmekte. Kocaeli'miz buna en büyük adaydır.”

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