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Tekirdağ’da kazaya karışan motosikletin sürücüsü, başka aracın da çarpması sonucu öldü haberi
Kocaeli’de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı haberi
Büyük Çamlıca Camisi’nde çocuklara teravih sonrası hediye sürprizi haberi
Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova’da ilk teravih namazı kılındı haberi
İstanbul polisinden helikopter destekli “huzur” uygulaması haberi
Çanakkale’de meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı haberi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya’da konuştu: haberi
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Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan 38 zanlıdan 20'si tutuklandı.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı haberi

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamasıyla gözaltına alınan 38 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçuna yönelik soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta Kocaeli, İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun'da düzenlenen operasyonda yakalanıp dün adliyeye sevk edilen 38 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 20'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilmişti.

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