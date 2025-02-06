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Kocaeli ve Düzce’de 6 Şubat depremleri anma programı yapıldı haberi
Bartın, Zonguldak ve Sakarya’da kardan kapanan 160 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı haberi
Edirne İl Genel Meclisinde “Asrın felaketi”nde hayatını kaybedenler anıldı haberi
Çanakkale’de depremde hayatını kaybedenleri anmak için “sessiz sürüş” gerçekleştirildi haberi
Atatürk’ün Balıkesir’e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı haberi
Çan’da inşası devam eden okullar incelendi haberi
Gelibolu’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlen için fidan dikildi haberi
Edirne’de deprem paneli düzenlendi haberi
Eyüp Sultan Camii’nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu haberi
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Kocaeli ve Düzce’de 6 Şubat depremleri anma programı yapıldı haberi

KOCAELİ/DÜZCE (AA) - Kocaeli ve Düzce'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yılında anma programları düzenlendi.Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli ve Düzce’de 6 Şubat depremleri anma programı yapıldı haberi

KOCAELİ/Kocaeli ve Düzce'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yılında anma programları düzenlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programda, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, mevlit okundu.

İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler ile Filistin'de hayatını kaybedenler ve şehitler için dua edip Allah'tan rahmet diledi.

Programa katılan Vali İlhami Aktaş, ilk dakikadan itibaren devletin ve milletin, tüm sivil toplum kuruluşlarının “asrın felaketi”nin altından kalkmaya, bu felaketin acı sonuçlarını ortadan kaldırmaya çabaladığını belirterek, “Bugün de o çabalar devam etmekte. Tüm deprem şehitlerimize, tüm afet şehitlerimize, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'tan bir daha böyle acıları ülkemize ve dünyaya yaşatmamasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bölgede yardım faaliyetlerinde bulunduklarını kaydetti.

Bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni eden Büyükakın, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Program kapsamında cami önünde, İzmit Orman İşletme Müdürlüğünce 1000 kara servi ve defne fidanı dağıtıldı. Etkinliğin ardından depremlerde ve afetlerde görev alan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve kurumların açtığı stantlar ziyaret edildi.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

– Düzce'de lokma dağıtıldı

Düzce'de Cedidiye Camisi bahçesinde AFAD koordinesinde bir araya gelen Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekipleri ile yardım kuruluşları üyeleri, düzenlenen programda katılımcılara lokma ikramında bulundu.

Afet döneminde Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezenler, daha sonra camide düzenlenen mevlit programına katıldı.

Vali Selçuk Aslan'ın da katıldığı programda depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Aslan, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Afetten çıkarılması gereken dersler olduğunu vurgulayan Aslan, “Düzce, afet gerçeğini en yakın tanıyan illerden biri. Kentimizin her türlü afete karşı daha dirençli olması noktasında fiziki çalışmalar yürütüyoruz. Toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesi noktasında eğitim çalışmalarımızı yürütme gayretindeyiz.” dedi.

Aslan, Düzce'nin 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerini yaşadığını hatırlatarak, “Deprem tecrübesi, kamu yönetiminin bu konudaki özel çalışmaları ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin imar konusundaki mevzuat değişiklikleri ile düzenleyici kurumlarımızın çalışmaları, Türkiye'de yapı stokunun daha güvenli hale getirilmesi noktasında ciddi yol aldırdı. Aldığımız yolun en güzel uygulandığı örneklerden biri Düzce. Güncel stok itibarıyla Düzce'deki yapı stokunun yüzde 80'i afet mevzuatına uygun. Bu noktada şanslıyız, bu noktada diğer illere de örnek olacak şehir durumundayız.” diye konuştu.

Afet
Depremler
Hayatını Kaybedenler
Kocaeli

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