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Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü komşu kavgasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı komşular arasındaki kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Barış Mahallesi'nde 22 Mart'ta çıkan kavgaya ilişkin çalışma başlatan polis...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü komşu kavgasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı komşular arasındaki kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Barış Mahallesi'nde 22 Mart'ta çıkan kavgaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen K.E. İ.C.E, S.E, Ö.B, A.B, H.B. ve B.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.E, İ.C.E. ve S.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.B, A.B. ve H.B'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.

B.B. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Barış Mahallesi 1819/1 Sokak'taki apartmanda 22 Mart'ta komşular arasında ortak alan kullanımından kaynaklı çıkan kavgada silahla yaralanan Yusuf Bayrak (39) kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, olayda 3 kişi de darp neticesinde yaralanmıştı.

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