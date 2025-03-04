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Kocaeli’de 21 öğrencinin aile bireyleri, Yeşilayın başlattığı çalışmayla sigaradan kurtuldu haberi
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Kocaeli’de 21 öğrencinin aile bireyleri, Yeşilayın başlattığı çalışmayla sigaradan kurtuldu haberi

- Yeşilay Gebze İlçe Temsilcisi İbrahim Erdem: - "Onların takiplerini de yapıyoruz. 2 yıldır sigaraya karşı bağımlılıklarının olmadığını görüyoruz. Güzel dönüşler oluyor. Bazı velilerimiz yeniden doğduğunu söyledi"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de 21 öğrencinin aile bireyleri, Yeşilayın başlattığı çalışmayla sigaradan kurtuldu haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Yeşilay tarafından başlatılan “Yakınımda Sigara İstemiyorum” etkinliğinde, 2 yılda 21 öğrencinin velisi ve yakınları sigara kullanmayı bıraktı.

Hürriyet Mahallesi 2055 Sokak'taki Hürriyet İlkokulunda öğrenim gören 3. sınıf öğrencilerinin, öğretmenlerine, “ailelerinin sigara kullanımı nedeniyle rahatsızlık duyduklarını” söylemesinin ardından, Yeşilay ile ortak farkındalık çalışması başlatıldı.

Okulun 3/D sınıfında bulunan öğrencilerin veli ve yakınlarına yönelik “Yakınımda Sigara İstemiyorum” etkinliği sayesinde 13 kişinin sigarayı bırakması sağlandı. 2 yıldır devam eden uygulamada, 21 öğrenci velisi ve yakını sigara bağımlılığından kurtuldu.

– “Hayat kalitelerinin de düzeldiğini bizlere belirttiler”

Yeşilay Gebze İlçe Temsilcisi İbrahim Erdem, AA muhabirine, öğrencilerden talep gelmesi üzerine hızlıca ailelere yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

Sigara dumanından en fazla etkilenenlerin çocuklar olduğunu aktaran Erdem, “Çocuklar bu durumdan fazla etkilendikleri için bizler de projemizi başlattık.” dedi.

Erdem, 2 yılda 21 öğrencinin aile bireylerine sigarayı bıraktırdıklarını aktararak, “Onların takiplerini de yapıyoruz. 2 yıldır sigaraya karşı bağımlılıklarının olmadığını görüyoruz. Bize güzel dönüşler oluyor. Bazı velilerimiz yeniden doğduğunu söyledi. 'Çocuğuma kötü duyguları yaşattığım için üzgünüm, eskiden sigara kokusundan bana sarılamıyordu.' diyen velilerimiz de oldu. Kendi hayat kalitelerinin de düzeldiğini bizlere belirttiler.” ifadelerini kullandı.

Öğrenci Hazar Zengin'in dedesi Mustafa Zengin de 38 yıldır bağımlısı olduğu sigarayı, torununun uzun ısrarlarının ardından hayatından çıkardığını söyledi.

Sigarayı bıraktıktan sonra iyi hissettiğini dile getiren Zengin, “Torunum devamlı 'Sigarayı bırak.' diyordu. Hatta sigara paketlerimizi alıp saklıyordu. Sınıf öğretmenimizin desteğiyle de bıraktık. İyi hissediyorum, sağlıklıyım. Torun sevgisi sigaranın önüne geçti.” diye konuştu.

3. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Atalay ise anneannesine Yeşilayın çalışmasından bahsettiğini ve sigarayı bırakması için ısrarcı olduğunu anlatarak, anneannesine sigarayı bıraktırdığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bu arada, Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan'ın da katıldığı programda, sigaraya bırakan velilere ve çocuklarına sertifika verildi. Aile bireylerinin sigarayı bırakmasında büyük pay sahibi olan çocuklara, Yeşilay temsilciliğini simgeleyen bilekliklerden hediye edildi.

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