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Tekirdağ’da geçen yıl çevreyi kirleten 211 tesise 91 milyon 844 bin lira ceza uygulandı
Kocaeli’deki doğal gaz patlamasında yaralanan bayan ömür çabasını kaybetti
Kocaeli’de 36 sikke ele geçirildi
Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Karacabey’de 1 yılda 252 kişi tutuklandı
Edirne’de kar yağışı tesirli oluyor
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Kocaeli’de 36 sikke ele geçirildi

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Kocaeli’de 36 sikke ele geçirildi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 36 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya nazaran, Vilayet Jandarma Komutanlığı takımları, Kartepe ilçesinde durumundan şüphelendikleri kişinin üst aramasını yaptı.

Şüphelilerin üzerinde 36 sikke ele geçirildi, zanlı hakkında isimli tahkikat başlatıldı.

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