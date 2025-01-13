Kocaeli’de 36 sikke ele geçirildi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 36 sikke ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya nazaran, Vilayet Jandarma Komutanlığı takımları, Kartepe ilçesinde durumundan şüphelendikleri kişinin üst aramasını yaptı.
Şüphelilerin üzerinde 36 sikke ele geçirildi, zanlı hakkında isimli tahkikat başlatıldı.
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