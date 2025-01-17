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Kocaeli’de akaryakıt dolum terminalinde yaşanan parlamada 4 kişi yaralandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bursa’da 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yalova’da 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Eski AA Genel Müdürü Öztürk, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasında favorilerini seçti:
CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul’daki olağanüstü MYK toplantısının ardından konuştu:
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Kocaeli’de akaryakıt dolum terminalinde yaşanan parlamada 4 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de akaryakıt dolum terminalinde yaşanan parlamada 4 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt dolum terminalinde yaşanan parlamada 4 kişi yaralandı.

Güney Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt firmasına ait terminalde dolum sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle parlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Parlamada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tesiste bulunan yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle parlama söndürüldü. İtfaiye ve AFAD ekipleri de bölgede inceleme gerçekleştirdi.

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