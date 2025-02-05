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Anadolu Efes-Real Madrid maçının ardından haberi
“Sevgili Tatbiki” isimli sergi sanatseverlerle buluştu haberi
Büyükçekmece’de ölümle sonuçlanan beyzbol sopalı kavga güvenlik kamerasında haberi
Türkiye Sigorta mobil uygulaması, 6 milyon kez indirildi haberi
Kırklarelispor taraftarında Beşiktaş heyecanı haberi
Başakşehir-Çorum FK maçının ardından haberi
GÜNCELLEME – Sakarya’da annesini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı haberi
KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, Malatya’daki Kadın Destek Merkezi’ni ziyaret etti haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
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Kocaeli’de aracında ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de aracında ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, İzmit ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurup arama yaptı.Ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 82...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de aracında ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı haberi

Kocaeli'de aracında ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, İzmit ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurup arama yaptı.

Ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 82 fişek, 1 kasatura, 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı S.B, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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