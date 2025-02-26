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Kocaeli’de bir evin banyosundaki fayansların düşmesi nedeniyle 5 katlı bina tahliye edildi haberi
Bursa’da Kestel Kalesi’ndeki kafeteryada çıkan yangın söndürüldü haberi
Lüleburgaz’da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı haberi
Başakşehir’de “Şehitlere Dua Ümmete Nida” programı düzenlendi haberi
Çanakkale’de yat limanına giren 150 kilogramlık caretta caretta kurtarıldı haberi
Tekirdağ’da kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri durduruldu haberi
Bilecik’te toplu ulaşımda elektronik kart kullanılacak haberi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli’nde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı: haberi
GÜNCELLEME – Kocaeli’de camide çıkan yangın hasara yol açtı haberi
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Kocaeli’de bir evin banyosundaki fayansların düşmesi nedeniyle 5 katlı bina tahliye edildi haberi

- Binanın taşıyıcı sisteminde herhangi bir hasarın olmadığının tespit edilmesi üzerine vatandaşlar evlerine döndü

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de bir evin banyosundaki fayansların düşmesi nedeniyle 5 katlı bina tahliye edildi haberi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 katlı bina, bir dairenin banyosunda fayansların düşmesi nedeniyle tahliye edildi.

Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi'nde bulunan 5 katlı binadaki dairenin banyosunda bazı fayanslar düştü.

Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Önlem amaçlı binada oturan vatandaşları tahliye eden polis ekipleri, caddedeki trafiği durdurdu.

1 saat süren incelemenin ardından ekipler, binanın taşıyıcı olmayan sisteminde onarılabilir düzeyde hasar bulunduğunu, taşıyıcı sistemde ise herhangi bir hasarın olmadığını tespit etti.

Vatandaşlar izin verilmesi üzerine evlerine döndü ve yol tekrar trafiğe açıldı.

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