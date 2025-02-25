Kocaeli’de bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, dün Osmanyılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki restoranda işletme sahibi Mehmet Günaydın'ı pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli R.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Osmanyılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde restorana gelen R.T, yaklaşık 1 yıldır alacaklı olduğunu iddia ettiği işletme sahibi Mehmet Günaydın'a pompalı tüfekle ateş açmış, hastaneye kaldırılan Günaydın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Müzakereci aracılığıyla teslim olan şüpheli R.T. gözaltına alınmıştı.