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Kocaeli’de denetimli serbestlik hükümlüleri okul boyadı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de denetimli serbestlik hükümlüleri okul boyadı haberi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'de denetimli serbestlik hükümlüleri, yarıyıl tatilinde okul boyama çalışmasına katıldı.

Hükümlüler, kamu yararına ücretsiz çalışma tedbiri kapsamında öğrenci ve öğretmenlerin okullarda olmadığı ara tatilde projelerde yer aldı.

İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin sınıflarını ve koridorlarını boyayan hükümlüler, tadilat işlerini de yaptı.

Çalışmalarla okul, eğitim öğretime hazır hale getirildi.

Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Esra Şahin ile Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Şefi Bedirhan Çoban, okulu ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Okul Müdürü Hakan Sarıca da okulun ara tatil döneminde boya ve badana ihtiyaçlarının giderilmesi nedeniyle Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul

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