Kocaeli’de devrilen servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı haberi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES OSB) Çerkeşli Mahallesi'nde Metin K. idaresindeki 41 P 1239 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Diyetisyenin yönlendirmesiyle karateye başlayan Dilara, milli formanın peşinde haberi
Çocukluk hayali tiyatro sahnesine yıllar sonra polis olarak kavuştu haberi
Bilecik’te araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı haberi