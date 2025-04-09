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Kocaeli’de devrilen servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES OSB) Çerkeşli Mahallesi'nde Metin K. idaresindeki 41 P 1239 plakalı servis minibüsü, sürücünün di...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de devrilen servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı haberi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES OSB) Çerkeşli Mahallesi'nde Metin K. idaresindeki 41 P 1239 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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