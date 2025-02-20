Kocaeli’de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Yukarı Mahalle Seki Sokak'ta Mustafa A'ya ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, binanın 2. katına da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
Öte yandan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.