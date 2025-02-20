SON DAKİKA
Kocaeli’de dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı haberi
Ege Denizi’nde 44 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Kocaeli’de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Tekirdağ’da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da darbettiği eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık hakim karşısında haberi
CHP Genel Başkanı Özel, Silivri’de cezaevi ziyareti sonrası konuştu: haberi
Bilecik’te 2 gündür kayıp olan kadın bulundu haberi
İstanbul Havalimanı’nda karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
“Türkiye-Yunanistan Hackathonu”nun yarı final süreci Bilişim Vadisi’nde başladı haberi
Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla yargılanan Kerimcan Durmaz tahliye edildi haberi
Kocaeli’de dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı haberi
Ege Denizi’nde 44 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Kocaeli’de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Tekirdağ’da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da darbettiği eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık hakim karşısında haberi
CHP Genel Başkanı Özel, Silivri’de cezaevi ziyareti sonrası konuştu: haberi
Bilecik’te 2 gündür kayıp olan kadın bulundu haberi
İstanbul Havalimanı’nda karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
“Türkiye-Yunanistan Hackathonu”nun yarı final süreci Bilişim Vadisi’nde başladı haberi
Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla yargılanan Kerimcan Durmaz tahliye edildi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kocaeli’de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

Kocaeli’de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.Yukarı Mahalle Seki Sokak'ta Mustafa A'ya ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın 2. ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Yukarı Mahalle Seki Sokak'ta Mustafa A'ya ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, binanın 2. katına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Öte yandan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlgili Haberler

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Şarköy’de ziyarete açıldı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 17:01

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Şarköy’de ziyarete açıldı haberi

Edirne’de babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 16:54

Edirne’de babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı haberi

ATİAD’dan Maher Holding’e işbirliği ziyareti haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 16:44

ATİAD’dan Maher Holding’e işbirliği ziyareti haberi

Edenred Türkiye’den 2025 İK eğilimleri değerlendirmesi haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 16:34

Edenred Türkiye’den 2025 İK eğilimleri değerlendirmesi haberi

Borsa İstanbul’da gong Balsu Gıda için çaldı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 16:14

Borsa İstanbul’da gong Balsu Gıda için çaldı haberi

Trakya’da ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 15:56

Trakya’da ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor haberi

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış’ın babasının cenazesi defnedildi haberi AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış’ın babasının cenazesi defnedildi haberi İstanbul merkezli 8 ilde tefecilik operasyonunda yakalanan 32 şüpheli serbest bırakıldı haberi İstanbul merkezli 8 ilde tefecilik operasyonunda yakalanan 32 şüpheli serbest bırakıldı haberi