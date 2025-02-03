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Ocak ayı dış ticaret verileri Trabzon’da açıklandı haberi
Sompo Sigorta geçen yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüdü haberi
Kırklareli’nde yoğun sis etkili oluyor haberi
Bursa’da taşkınların önüne geçmek amacıyla dere temizliği yapılıyor haberi
DSİ Genel Müdürlüğü, Bursa’da 22 yılda 148 tesisi hizmete aldı haberi
EY, Jeostratejik Görünüm 2025 raporunu yayımlandı haberi
Akbank’tan “Haftalık Ödemeli Taksitli Ticari Kredi” haberi
Tekirdağ’da drift atan ehliyetsiz sürücüye 84 bin 739 lira ceza haberi
Tekirdağ’daki ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada sesten etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı haberi
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Kocaeli’de İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliğinde "Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında yapılan toplantıda, terör ve organize suç örgütleri, kaçakçılık, asayiş, trafik, GBT kontrolleri, aran...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı haberi

Kocaeli Valiliğinde “Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirildi.

Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında yapılan toplantıda, terör ve organize suç örgütleri, kaçakçılık, asayiş, trafik, GBT kontrolleri, aranan şahısların yakalanması, silah ve ruhsat kontrolleri, uyuşturucu ile düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı.

Aktaş, toplantıda, suçun önlenmesi için ilgili kamu kurumlarının 24 saat aralıksız görev yaptığını söyledi.

Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99'un üzerinde olduğunu aktaran Aktaş, “Ocak ayında herhangi bir suç nedeniyle hapis cezası alan 861 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, cezaevine konulmuştur. İfade için aranan 1853 kişi yakalanarak ifadeleri alındı, haklarında işlemler yapıldı. Operasyonlar sonucu 218 kaçak silah ele geçirildi. Bu olaylarda 205 kişiye işlem yapıldı.” diye konuştu.

Aktaş, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarından bahsederek, şunları kaydetti:

“Ocak ayında ilimizde toplam organize suçlardan 136 kişi tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında değişik miktarlarda narkotik madde ele geçirilmesinin yanı sıra 86 kişi de tutuklandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında 34 kişinin tutuklanması sağlandı. 78 sosyal medya hesabıyla ilgili çeşitli suçlardan işlem yapıldı. Geçen ay ilimizde toplam 400 bin araç denetlendi. Yarından itibaren kar yağışı bekleniyor. Sürücülerimizin oluşabilecek kar yağışı sebebiyle dikkatli olmalarını istirham ediyoruz. Düzensiz göçle mücadelede yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi.”

Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ziya Can Gürsoy, ilçe kaymakamları ile kurum müdürleri katıldı.

Suç

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